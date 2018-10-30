2018-10-30T12:11:47+03:00
Общество

Сбербанк и Яндекс запустили маркетплейс «Беру» после тестирования

В период тестирования пользователи сделали более 180 тысяч заказов
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Наполнение площадки товарами от проверенных поставщиков началось в мае 2018 года. С весны более 1000 продавцов разместили почти 100 тысяч товарных позиций. Сейчас на маркетплейсе можно найти детские товары, бытовую технику и электронику, товары для дома и дачи, товары для животных, продукты питания, косметику, а также заказать доставку лекарств.

- Наша цель — сделать «Беру» площадкой, где человек может купить у разных продавцов всё, что ему нужно, сделав один заказ. Сейчас на «Беру» 9 разделов. В будущем мы планируем добавлять новые категории, расширять ассортимент и делать «Беру» ещё удобнее для наших покупателей, — говорит Максим Гришаков, генеральный директор компании «Яндекс.Маркет».

- Сегодня рынок онлайн-покупок в России занимает всего 4% от общего объёма потребительских покупок, в то время как в развитых странах этот показатель доходит до 15%. Мы уверены, что запуск новой масштабной площадки для интернет-шопинга будет способствовать развитию рынка электронной коммерции в России, — заявил Лев Хасис, первый заместитель председателя правления ПАО Сбербанк.

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