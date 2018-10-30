2018-10-30T10:39:57+03:00
Происшествия

Под Курском на пожаре погиб 59-летний мужчина

ЧП произошло в Железногорском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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На пепелище нашли обгоревшее телоНа пепелище нашли обгоревшее телоФото: Из архива "КП"
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Жилой деревянный дом в селе Линец Железногорского района загорелся 29 октября в 00:38, сообщили в ГУ МЧС по Курской области. На место ЧП приехали спасатели ПСЧ № 49 Железногорского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Огонь потушили в 00:51. В результате пожара в доме сгорели кровля и потолочное перекрытие, вещи б/у, стены на всей площади. На пепелище спасатели обнаружили тело 59-летнего хозяина.

К ликвидации пожара привлекались 16 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 7 человек, 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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