В Курской области пойдет мокрый снег

СЕГОДНЯ 17:26 2018-10-29T17:26:40+03:00

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С девяти часов вечера 29 октября и на протяжении суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой, ночью местами умеренный дождь. Утром и днем на северо-востоке области с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 7-12, местами порывы до 15 м/с. Температура в ночное время составит +3…+8 º С, днем +4…+9 ºС, местами до +12 ºС.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в «Службу спасения» по номеру телефона «112».