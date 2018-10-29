Курскую пенсионерку обманул интернет-мошенник

СЕГОДНЯ 16:57 2018-10-29T16:57:55+03:00

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В железногорскую полицию обратилась 60-летняя курянка с заявлением о краже денег. Как сообщила женщина, она опубликовала на одном из сайтов объявление о сдаче квартиры в аренду. Вскоре ей на телефон позвонил незнакомец, который якобы хотел отправить «аванс». Мужчина попросил хозяйку квартиры подойти к ближайшему банкомату и сделать то, что он скажет. Под его диктовку пенсионерка проделала несколько операций, из-за чего с ее же карты было списано более 7 тыс. рублей. Сейчас полицейские проводят проверку. Установлено, что номер, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Самарской области.

Полиция Железногорска настоятельно рекомендует гражданам, осуществляющим сделки в Интернете, проявлять бдительность и настороженно относиться к любым попыткам незнакомцев напрямую или опосредованно узнать данные банковских карт.