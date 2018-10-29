В Курске почтут память погибших при обороне города

СЕГОДНЯ 16:23 2018-10-29T16:23:45+03:00

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30 октября в 11.00 на Никитском кладбище города Курска пройдет акция «Почти их память», приуроченная к 77-й годовщине героической обороны города Курска от немецко-фашистских захватчиков,

В акции примут участие студенты Курского государственного техникума технологии и сервиса, активисты объединенного молодежного центра «Монолит» и все, кто хочет присоединиться к благому делу. Добровольцы приведут в надлежащий вид места захоронений курских ополченцев и бойцов истребительного батальона, оборонявших город в 1941 году.

Организатор акции - МКУ «Городская молодежная биржа труда» под патронатом управления молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска.