2018-10-29T16:23:45+03:00
Общество

В Курске почтут память погибших при обороне города

Добровольцы приведут в порядок могилы
Яна ШЕЛЕСТ
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Акция пройдет на Никитском кладбищеАкция пройдет на Никитском кладбищеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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30 октября в 11.00 на Никитском кладбище города Курска пройдет акция «Почти их память», приуроченная к 77-й годовщине героической обороны города Курска от немецко-фашистских захватчиков,

В акции примут участие студенты Курского государственного техникума технологии и сервиса, активисты объединенного молодежного центра «Монолит» и все, кто хочет присоединиться к благому делу. Добровольцы приведут в надлежащий вид места захоронений курских ополченцев и бойцов истребительного батальона, оборонявших город в 1941 году.

Организатор акции - МКУ «Городская молодежная биржа труда» под патронатом управления молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска.

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