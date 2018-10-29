2018-10-29T15:53:51+03:00
Спорт

Курский ФК «Авангард» обыграл «Сибирь»

Матч завершился со счетом 3:2
Яна ШЕЛЕСТ
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"Авангард" поднялся на третье место в турнирной таблице"Авангард" поднялся на третье место в турнирной таблице
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В Курске завершился матч 19-го тура Футбольной национальной лиги. Курский «Авангард» принимал у себя новосибирский клуб «Сибирь». Куряне выиграли со счетом 3:2, поднявшись на третье место в турнирной таблице.

4 ноября «Авангард» в Курске принимает «Спартак-2», который лишь на одно очко отстает от «Авангарда» и занимает 5-ю строчку в турнирной таблице.

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