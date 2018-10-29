Курский ФК «Авангард» обыграл «Сибирь»

СЕГОДНЯ 15:53 2018-10-29T15:53:51+03:00

"Авангард" поднялся на третье место в турнирной таблице

Изменить размер текста: A A

В Курске завершился матч 19-го тура Футбольной национальной лиги. Курский «Авангард» принимал у себя новосибирский клуб «Сибирь». Куряне выиграли со счетом 3:2, поднявшись на третье место в турнирной таблице.

4 ноября «Авангард» в Курске принимает «Спартак-2», который лишь на одно очко отстает от «Авангарда» и занимает 5-ю строчку в турнирной таблице.