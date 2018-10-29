За выходные в области задержали 39 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 15:15 2018-10-29T15:15:46+03:00

Еще десять отказались от медосвидетельствования

Изменить размер текста: A A

Утром и вечером в Курске и Курской области сотрудники ГИБДД проводят профилактические рейды по сплошной проверке водителей на трезвость.

Во время сплошной проверки сотрудники дорожно-патрульной службы вправе остановить любой автомобиль. В том числе водителя, следующего на автомобиле по всем правилам. Инспектор исключит факт употребления спиртного или наркотиков путем визуального осмотра. Если у полицейского возникнут подозрения, водителю предложат пройти тест на наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе или медосвидетельствование.

Всего с 26 по 28 сентября в регионе было задержано 39 пьяных водителя, 10 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, пять водителей задержаны по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования.

Автоинспекторы призывают граждан проявить активную гражданскую позицию и в случае свидетельства характерных правонарушений и преступлений сообщать в дежурную часть Госавтоинспекции Курской области по телефонам: (4712) 36-70-01, 36-70-02 или 02.