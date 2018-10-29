2018-10-29T14:14:51+03:00
Происшествия

В Курске пассажиры избили таксиста и угнали его авто

Иномарку удалось разыскать
Ольга ДАНИЛОВА
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Чтобы найти авто, в Курске вводили план "Перехват"Чтобы найти авто, в Курске вводили план "Перехват"Фото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля Рено у водителя такси. Утром таксист приехал на заказ и забрал троих молодых людей. Во время поездки один из пассажиров стал избивать водителя. Машину пришлось остановить, а конфликт продолжился уже на улице. После недолгой перепалки один из пассажиров угнал авто и вместе с компанией скрылся на нем. Таксист обратился в полицию.

Незамедлительно областной дежурной частью был введен план «Перехват» и на розыск похищенного транспорта ориентированы все наружные наряды и автопатрули. По «горячим» следам автомобиль нашли брошенным на улице Окружной Курска. Поскольку таксист не смог описать точные приметы налетчика и его компании, полицейские провели комплекс оперативных мероприятий и недалеко от места обнаружения заметили троих подозрительных граждан. После опроса выяснилось, что молодой человек из этой компании и является угонщиком.

Позже его опознал таксист. Прежде 28-летний подозреваемый уже был неоднократно судим, в том числе за грабеж. Очередное преступление совершил пьяным. Против него завели уголовное дело по факту неправомерного завладения транспортным средством. Сейчас решается вопрос о его аресте. Автомобиль не получил технических повреждений и возращен владельцу.

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