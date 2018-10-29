В Курске открыли памятную доску к 100-летию комсомола

СЕГОДНЯ 13:51 2018-10-29T13:52:22+03:00

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В Сеймском округе торжественно открыли мемориальную доску в честь 100-летия со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи. Ее установили в начале проспекта Ленинского комсомола, название которому было присвоено 50 лет назад. Именно тогда строились промышленные гиганты - объединение «Химволокно» и Курский трикотажный комбинат, объявленные комсомольскими стройками, и между ними был проложен самый длинный проспект в Курске.

Это было легендарное время побед и свершений. О том, что деятельность комсомола тесно вплетена в историю великой страны, говорили гости мероприятия – бывшие комсомольцы. Среди выступающих были глава администрации Сеймского округа Виктор Митюшкин - секретарь комитета комсомола завода «Аккумулятор», Галина Левицкая – секретарь комитета комсомола трикотажного комбината, Владислав Чаплыгин – первый секретарь Промышленного райкома комсомола.

Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено бывшим секретарям Промышленного райкома комсомола Альберту Силину и Владиславу Чаплыгину.

В память об этом событии была высажена аллея деревьев.