2018-10-29T13:17:30+03:00
Происшествия

Медсанчасти курского УФСИН работали без лицензии

Также здесь требовался ремонт
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Нарушителей оштрафовалиНарушителей оштрафовалиФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Курская прокуратура нашла нарушения закона в области санитарно-эпидемиологического благополучия осужденных и лицензионных требований.

Установлено, что в филиалах медсанчасти системы исполнения наказаний Курской области в диагностических и лечебных кабинетах есть повреждения стен, потолков и пола. Здесь отслоилась штукатурка, есть потеки, сырость, на полу поврежден кафель, частично нет плинтусов. Исправительные учреждения не имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности для проведения осмотров работников исправительных колоний перед заступлением на смену и после нее.

На основании постановлений прокурора Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора оштрафовал начальника ФКУЗ МСЧ-46 из-за работы без лицензии. Руководители филиалов медсанчасти получили административное наказание за нарушение закона. ОНи получили предупреждение и штраф.

Сейчас в медсанчасти идут ремонтные работы. Руководство приступило к оформлению лицензии на проведение медицинских осмотров работников исправительных колоний.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске пассажиры избили таксиста и угнали его авто
В Курске открыли памятную доску к 100-летию комсомола
В Курске открыли памятный знак шоферам, погибшим в годы Отечественной войны
Под Курском ночью погиб пешеход
В «Сбербанк Онлайн» на iPhone теперь можно создавать собственные фото- и видеооткрытки
Под Курском сгорел гараж
Спасатели предупредили жителей Курской области о тумане
В Курской области «Опель Оскона» слетел в кювет
В Курской области ВАЗ врезался в препятствие
Курского чиновника обвиняют в присвоении бюджетных денег
У курянина похитили элитный алкоголь из салона авто
В Курске у таксиста украли выручку
Под Курском нашли шесть минометных мин
В Курске пытались угнать сломаную "Газель"
Сосед похитил у курянки деньги и ювелирку
Житель Брянской области украл у курянки сумку с деньгами
В Курской области с продажи сняли почти две тонны нитратных овощей и фруктов
В 2018 году соцвыплату на жилье получила 31 курская семья
В курском кафе мужчина порезал посетителя
Под Курском под колесами КамАЗа погиб пешеход
В Курской области завершается уборочная кампания
Под Курском ограбили пенсионера
В Курске на Красной Армии открыли дорогу
Под Курском в гараже сгорела «Приора»
Курское "Динамо" выиграло у "ТТТ" Рига"
26 октября в Курске на Моковской перекроют движение
В Курске выйдет книга-альбом с ретро-фото
В Курской области третьи сутки не могут найти пропавшего школьника