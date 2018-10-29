Медсанчасти курского УФСИН работали без лицензии

СЕГОДНЯ 13:17 2018-10-29T13:17:30+03:00

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Курская прокуратура нашла нарушения закона в области санитарно-эпидемиологического благополучия осужденных и лицензионных требований.

Установлено, что в филиалах медсанчасти системы исполнения наказаний Курской области в диагностических и лечебных кабинетах есть повреждения стен, потолков и пола. Здесь отслоилась штукатурка, есть потеки, сырость, на полу поврежден кафель, частично нет плинтусов. Исправительные учреждения не имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности для проведения осмотров работников исправительных колоний перед заступлением на смену и после нее.

На основании постановлений прокурора Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора оштрафовал начальника ФКУЗ МСЧ-46 из-за работы без лицензии. Руководители филиалов медсанчасти получили административное наказание за нарушение закона. ОНи получили предупреждение и штраф.

Сейчас в медсанчасти идут ремонтные работы. Руководство приступило к оформлению лицензии на проведение медицинских осмотров работников исправительных колоний.