Под Курском сгорел гараж

СЕГОДНЯ 10:01 2018-10-29T10:01:42+03:00

В гараже сгорели кровля и стены Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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28 сентября в 14:47 в «Службу спасения» поступила информация о загорании гаража в селе 2-ое Засеймье Мантуровского района, сообщает ГУ МЧС по Курской области. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 14 села Мантурово, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Огонь оперативно потушили. В результате пожара в гараже сгорели кровля и стены. В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники.

24 октября в Рыльске загорелся гараж на улице Колхозной. В результате пожара в гараже сгорели кровля и стены, а также находящийся внутри автомобиль «Лада Приора».