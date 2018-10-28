Спасатели предупредили жителей Курской области о тумане

СЕГОДНЯ 20:31 2018-10-28T20:31:06+03:00

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Курские спасатели предупреждают жителей региона о том, что на территории области с 21.00 воскресенья до девяти часов вечера понедельника будет облачно с прояснениями. Ночью и днем небольшие дожди. Также местами возможен туман. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура: ночью 3-8º тепла, днем 9-14º.

Сотрудники ГУ МЧС по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если возможности отложить поездку нет, нужно помнить о безопасном скоростном режиме. Ведь все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле.

Существует «золотое» неписаное правило езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. Так, к примеру, если видимость не превышает двадцати метров, то скорость движения автомобиля не должна быть более 10 километров в час.

Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, стоит периодически останавливаться для отдыха. Ни в коем случае нельзя пытаться побыстрее преодолеть местность, покрытую туманом, надежнее и безопаснее переждать такую погоду, съехав с дороги.