2018-10-28T15:54:58+03:00
Происшествия

В Курской области «Опель Оскона» слетел в кювет

Пострадал водитель
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Сообщение об аварии рядом с селом Линец Железногорского района поступило на номер «Службы спасения - 112» в воскресенье в 11:03. На место происшествия сразу же направились пожарные, сотрудники ГИБДД и работники скорой.

По прибытии специалисты выяснили, что водитель легкового автомобиля «Опель Оскона» не справился с управлением и слетел в кювет. В результате ДТП есть пострадавший. Всего к ликвидации аварии привлекалось девять человек и три единицы техники.

Региональное ГУ МЧС напоминает всем водителям, что в случае любой беды всегда можно обратиться на единый номер вызова экстренных служб - «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

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