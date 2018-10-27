Курского чиновника обвиняют в присвоении бюджетных денег

СЕГОДНЯ 09:58 2018-10-27T09:58:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Рыльский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области завел уголовное дело против главы одного из муниципальных образований Хомутовского района. Чиновника подозревают в присвоении, совершенном с использованием своего служебного положения.

По версии следствия глава муниципального образования изготовил фиктивные решения собрания депутатов муниципального образования, по которыми получал денежное вознаграждение в большем размере, чем было ему установлено. Таким образом с января 2008 по сентябрь 2010 года он незаконно присвоил по данным следствия больше 127 тысяч рублей, и этим причинил ущерб муниципальному образованию на эту сумму.

Расследование уголовного дела продолжается.