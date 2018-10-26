У курянина похитили элитный алкоголь из салона авто

СЕГОДНЯ 17:18 2018-10-26T17:19:18+03:00

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В Курском районе раскрыта кража элитного алкоголя из слона ВАЗа. Спиртное хозяин закупил для семейного торжества, но на утро после парковки обнаружил, что окно в машине разбито, а алкоголь пропал. Сумма ущерба составила почти десять тысяч рублей.

Вскоре после хищения сотрудники патрульно-постовой службы задержали 57-летнего мужчинау за агрессивное поведение в общественном месте, который к тому же был пьян. При сравнении отпечатков пальцев доставленного гражданина с теми, которые обнаружили криминалисты на месте кражи спиртного, выяснилось, что именно он может быть причастен к воровству. Мужчина во всем сознался. Проводится проверка.