2018-10-26T17:19:18+03:00
Происшествия

У курянина похитили элитный алкоголь из салона авто

Вор выпил его на месте, считают в полиции
Ольга ДАНИЛОВА
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Подозрение пало на выпившего человека, которого задержали "за агрессивное поведение"Подозрение пало на выпившего человека, которого задержали "за агрессивное поведение"Фото: Из архива КП.
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В Курском районе раскрыта кража элитного алкоголя из слона ВАЗа. Спиртное хозяин закупил для семейного торжества, но на утро после парковки обнаружил, что окно в машине разбито, а алкоголь пропал. Сумма ущерба составила почти десять тысяч рублей.

Вскоре после хищения сотрудники патрульно-постовой службы задержали 57-летнего мужчинау за агрессивное поведение в общественном месте, который к тому же был пьян. При сравнении отпечатков пальцев доставленного гражданина с теми, которые обнаружили криминалисты на месте кражи спиртного, выяснилось, что именно он может быть причастен к воровству. Мужчина во всем сознался. Проводится проверка.

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