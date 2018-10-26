2018-10-26T17:16:48+03:00
Происшествия

В Курске у таксиста украли выручку из авто

Водитель забыл закрыть авто
Ольга ДАНИЛОВА
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Подозреваемых нашли почти сразуПодозреваемых нашли почти сразуФото: Светлана ВОЛКОВА
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Оперативники Сеймского отдела полиции раскрыли кражу денег из автомобиля "Рено". Машина принадлежит водителю службы такси. В очередной раз после окончания смены, он оставил выручку в салоне, а закрыть транспорт забыл.

Этим воспользовалась пара молодых людей, которые вечером случайно оказались возле парковки. Случайно они обнаружили деньги в бардачке и забрали их.

Оперативнии нашли кадры с камер видеонаблюдения, установленные на соседнем доме. При первом опросе подозреваемые сознались в содеянном, пообещав возместить ущерб. По этому факту проводится проверка для решения о возбуждении уголовного дела.

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