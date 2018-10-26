В Курске у таксиста украли выручку из авто
Водитель забыл закрыть авто
Подозреваемых нашли почти сразуФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:
Оперативники Сеймского отдела полиции раскрыли кражу денег из автомобиля "Рено". Машина принадлежит водителю службы такси. В очередной раз после окончания смены, он оставил выручку в салоне, а закрыть транспорт забыл.
Этим воспользовалась пара молодых людей, которые вечером случайно оказались возле парковки. Случайно они обнаружили деньги в бардачке и забрали их.
Оперативнии нашли кадры с камер видеонаблюдения, установленные на соседнем доме. При первом опросе подозреваемые сознались в содеянном, пообещав возместить ущерб. По этому факту проводится проверка для решения о возбуждении уголовного дела.