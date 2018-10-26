Под Курском нашли шесть минометных мин

СЕГОДНЯ 16:19 2018-10-26T16:19:42+03:00

Снаряды вывезли на полигон Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

На боеприпасы наткнулись в Щетинке

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26 октября в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной Войны в урочище Горелый лес, Щетинского сельсовета Курского района.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. Саперы изъяли шесть минометных мин калибром 50 мм. Снаряды вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

24 октября сообщения об обнаружении боеприпасов военных времен поступили в «Службу спасения» сразу из двух районов Курской области. Один артиллерийский снаряд нашли в поселке Юбилейный Курского района, а второй - в урочище «Чернолесок» Щигровского района.