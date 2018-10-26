В Курске пытались угнать сломаную "Газель"

СЕГОДНЯ 15:58 2018-10-26T15:58:57+03:00

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В Сеймском районе Курска раскрыта попытка угона автомобиля "Газель", который был припаркован на улице Сумской. Ночью неизвестный вскрыл транспорт, но технические неполадки не позволили отогнать машину дальше, чем на несколько метров.

Стражи порядка, выехав на место происшествия, собрали следы и доказательства. Выяснилось, что к попытке угона причастен прежде судимый 33-летний мужчина из Золотухинского района. До этого он также был судим за угон. Также удалось найти свидетелей, которые подтвердили, что видели мужчину возле автомобиля.

Подозреваемый сознался в содеянном, объяснив, что был пьян и хотел прокатиться, сказали в полиции. Возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает, чтобы избежать преступного посягательства на автомобили, необходимо оборудовать их сигнализациями, видеорегистраторами.