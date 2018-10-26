Сосед похитил у курянки деньги и ювелирку

СЕГОДНЯ 15:10 2018-10-26T15:10:08+03:00

Мужчина воспользовался тем, что сумку на несколько минут оставили без присмотра

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В Курске сотрудники Северного отдела полиции раскрыли кражу сумки у жительницы Курска, в которой находились более 25 тысяч рублей и несколько ювелирных украшений. Сумку она случайно оставила на несколько минут возле дома, занося другие вещи. Именно этим коротким промежутком времени воспользовался житель соседнего дома, который заметил вещи и забрал их себе.

Вора нашли за несколько дней. В ходе следственных действий удалось изъять часть похищенного. По факту кражи возбуждено уголовное дело.