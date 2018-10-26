2018-10-26T15:10:08+03:00
Происшествия

Сосед похитил у курянки деньги и ювелирку

Мужчина воспользовался тем, что сумку на несколько минут оставили без присмотра
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Курянину грозит статьяКурянину грозит статьяФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

В Курске сотрудники Северного отдела полиции раскрыли кражу сумки у жительницы Курска, в которой находились более 25 тысяч рублей и несколько ювелирных украшений. Сумку она случайно оставила на несколько минут возле дома, занося другие вещи. Именно этим коротким промежутком времени воспользовался житель соседнего дома, который заметил вещи и забрал их себе.

Вора нашли за несколько дней. В ходе следственных действий удалось изъять часть похищенного. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У курянина похитили элитный алкоголь из салона авто
В Курске у таксиста украли выручку из авто
Под Курском нашли шесть минометных мин
В Курске пытались угнать сломаную "Газель"
Житель Брянской области украл у курянки сумку с деньгами
В Курской области с продажи сняли почти две тонны нитратных овощей и фруктов
В 2018 году соцвыплату на жилье получила 31 курская семья
В курском кафе мужчина порезал посетителя
Под Курском под колесами КамАЗа погиб пешеход
В Курской области завершается уборочная кампания
Под Курском ограбили пенсионера
В Курске на Красной Армии открыли дорогу
Под Курском в гараже сгорела «Приора»
Курское "Динамо" выиграло у "ТТТ" Рига"
26 октября в Курске на Моковской перекроют движение
В Курске выйдет книга-альбом с ретро-фото
В Курской области третьи сутки не могут найти пропавшего школьника