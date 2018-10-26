Житель Брянской области украл у курянки сумку с деньгами

СЕГОДНЯ 14:57 2018-10-26T14:57:56+03:00

Аналогичное преступление он совершил и у себя на родине

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В Хомутовском районе поймали подозреваемого в краже сумки, в которой были почти десять тысяч рублей. Сумка с деньгами пропала у курянки после визита в магазин за покупками. Женщина так увлеклась, что оставила свои вещи на прилавке, занимаясь выбором товара. Оказалось, что в это время в павильон случайно зашел мужчина, направлявшийся из Брянской в Курскую область. Совершив быструю покупку, он скрылся, прихватив с собой и чужое имущество.

Оперативники установили, что к краже причастен 35-летний прежде судимый житель Брянской области. При подготовке к выезду в соседний регион, полицейские выяснили, что этот граждан уже арестован на аналогичную кражу в Брянской области.

Уголовное дело за совершенное хищение в Хомутовском районе будет соединено в единое производство.