2018-10-26T13:48:09+03:00
Происшествия

В Курской области с продажи сняли почти две тонны нитратных овощей и фруктов

В основном это была отечественная продукция
Светлана ВОЛКОВА
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Проверки проходили в течение годаПроверки проходили в течение годаФото: Из архива КП.
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За 9 месяцев 2018 года для лабораторного исследования на соответствие требованиям технического регламента Роспотребнадзор отобрал 1335 проб плодоовощной продукции, в том числе 110 проб продукции импортного производства.

По результатам лабораторных исследований установлено, что 32 пробы не соответствовали требованиям по содержанию нитратов. Продукцию, несоответствующую требованиям, сняли с реализации - всего 57 партий в количестве 1920 кило.

Во время проверок обнаружили нарушения требований - в продаже была плодоовощная продукция без предоставления информации об изготовителе, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения.

За выявленные нарушения против должностных лиц завели дела об административном наказании, сказали в Управлении.

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