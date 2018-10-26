В 2018 году соцвыплату на жилье получила 31 курская семья

СЕГОДНЯ 13:21 2018-10-26T13:21:33+03:00

Шанс получить выплату на жилье есть у многодетных семей Фото: Светлана ВОЛКОВА

До 20 мая принимают документы для включения в список участников подпрограммы на 2020 год

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В управлении по делам семьи, демографической политике, охране материнства и детства Курска прошла встреча с участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», реализуемой в рамках государственной программы по обеспечению доступным и комфортным жильем граждан РФ.

Семьи познакомили с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 14.08.2018 г. № 940 в «Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования». Теперь социальная выплата может быть использована для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на спецсчет.

В 2018 году социальную выплату получила 31 молодая семья, в том числе 11 многодетных, а также 20 семей, признанных нуждающимимися в улучшении жилищных условий в период с октября 2011 года до февраля 2012 года.

Общий объем средств, полученных молодыми семьями на улучшение жилищных условий в 2018 году, составил более 20 миллионов рублей, в том числе средства федерального бюджета – почти 7 миллионов рублей, областного – более 5,6 миллионов рублей, бюджета города Курска 7 453 416 руб.

Размер государственной поддержки в 2018 году составил:

861 052 рубля - для семьи из 5 человек,

688 842 рубля - для семьи из 4 человек,

516 631 рубль - для семьи из 3 человек,

401 824 рубля - для семьи, состоящей из родителя и ребенка,

344 421 рубль - для молодой семьи без детей.

До 20 мая 2019 года управление по делам семьи, демографической политике, охране материнства и детства Курска принимает заявления и документы от молодых семей для включения в 2020 году в список участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».

С 2014 года в первую очередь в списки молодых семей-участников включаются семьи, имеющие трех и более детей.

Стать участником может молодая семья, в которой возраст супругов или родителей (в неполной семье - родителя) не превышает 35 лет на момент получения социальной выплаты, семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и имеет собственные денежные средства (или возможность получения кредита) для приобретения жилья или строительство жилого дома.

Подробная информация по вопросу участия в основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» размещена на официальном сайте Администрации города Курска (www.kurskadmin.ru) в разделе «Программы. Федеральные».