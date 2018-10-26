2018-10-26T12:20:28+03:00
Происшествия

В курском кафе мужчина порезал посетителя

Нападающий и жертва прежде были судимы за наркотики
Ольга ДАНИЛОВА
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Приятели устроили криминальные разборки в кафеПриятели устроили криминальные разборки в кафеФото: Из архива КП.
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Во время патрулирования Курска наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в охраняемом кафе на улице Дейнеки в микрорайоне КЗТЗ.

Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что между двумя знакомыми произошла ссора. Один из них нанес удар в живот другому предметом, похожим на нож. Злоумышленник был задержан сотрудниками Росгвардии и передан в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Позже было установлено, что оба участника конфликта были ранее судимы по ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств»). А пострадавший еще был судим за кражу.

В другом конце города сотрудники Росгвардии получила информацию о том, что в охраняемом торговом комплексе, расположенном на улице Карла Маркса сработала «тревожная» кнопка. На месте происшествия выяснилось, что повреждена деревянная дверь павильона. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в умышленной порче имущества

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