В Курской области завершается уборочная кампания

СЕГОДНЯ 11:34 2018-10-26T11:34:52+03:00

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В Курской области подходит к концу уборка урожая. Сахарная свекла убрана на 95%, накопано порядка 4 млн 700 тысяч тонн. В этом году, по прогнозам, регион даст более 4,8 млн тонн корней при урожайности 450 центнеров с гектара.

Убрано свыше 92 тысяч га кукурузы на зерно, или 75% от плана. Средняя урожайность превышает 93 центнера с гектара, в пяти районах области – Беловском, Большесолдатском, Медвенском, Обоянском и Пристенском - кукурузные поля дают более 100 центнеров с гектара.

Медвенцы получают 115 центнеров с гектара. Намолочено свыше 862 тысяч тонн кукурузного зерна. Специалисты прогнозируют рекордный урожай кукурузы – более 1 млн тонн.

Также рекордным будет урожай масличных культур, уборка которых уже практически завершена. В регионе будет произведено свыше 890 тысяч тонн в зачетном весе, а это на 30% больше, чем в прошлом году.