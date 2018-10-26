Под Курском ограбили пенсионера

СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-26T10:44:48+03:00

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В дежурную часть Курчатова обратился 64-летний мужчина и рассказал, что неизвестные мужчина и женщина под угрозой применения насилия похитили у него золотые украшения, сообщили в УМВД по Курской области.

Выяснилось, что потерпевший познакомился с парой, а знакомство было решено продолжить за распитием спиртного. Спустя время неизвестные потребовали у него ценные вещи, угрожая при этом металлической палкой. Забрав ювелирные украшения, злоумышленники скрылись.

Потерпевший сразу обратился в полицию. Оперативникам удалось установить личности предполагаемых подозреваемых. Ими оказались 34-летняя местная жительница, ранее неоднократно судимая, и 32-летний мужчина, ранее также привлекавшийся к уголовной ответственности.

Подозреваемых арестовали, похищенное изъяли и вернули владельцу. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.