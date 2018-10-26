В Курске на Красной Армии открыли дорогу

СЕГОДНЯ 09:59 2018-10-26T09:59:54+03:00

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Курская «Квадра» завершила благоустройство на улице Красная Армии после реконструкции тепломагистрали. 25 октября вечером дорогу открыли для движения транспорта.

Напомним, улицу Красная Армия раскопали в начале августа. Компания «Квадра» приступила к реконструкции изношенной тепломагистрали. На время ремонта закрыли движение транспорта, в том числе и троллейбусов, что вызвало большое недовольство у курян.

Улицу Красная Армия раскопали в начале августаФото: Яна ШЕЛЕСТ

Сроки окончания реконструкции и благоустройства дорожного покрытия постоянно отодвигались. 6 октября ремонт, наконец, завершили. В жилые дома и соцобъекты, которых в районе Красной Армии немало, начало поступать тепло. Улицу для движения обещали открыть 15 октября, но опять не успели.

19 октября врио губернатора Курской области Роман Старовойт осмотрел участок дороги по улице Красной Армии и раскритиковал ход дорожных работ. Врио пообещал регулярно посещать данный объект.

21 октября вечером Роман Владимирович неожиданно нагрянул на проблемную улицу с проверкой. Врио настоятельно посоветовал привлечь к работе дополнительные силы, чтобы завершить ее в обещанные сроки - 25 октября и открыть движение по Красной Армии 26 октября.

— Уважаемые коллеги, мы с вами работаем для людей. Понятно, что были проблемы с подрядчиком, с субподрядчиком, но нужен результат, - сказал Роман Старовойт.

Роман Владимирович неожиданно нагрянул на проблемную улицу с проверкой

Специалисты «Квадры» работали днем и ночью в любую погоду, но с поставленной задачей на этот раз справились.

— Для восстановления 900-метрового участка дороги потребовалось более 4000 кубометров песка, 969 кубометров щебня и свыше 700 тонн асфальта, - пояснил управляющий директор филиала Александр Воронин.

Общая стоимость благоустройства составила порядка 9,5 миллионов рублей, а общая стоимость работ по замене 1,8 км теплосети на улице Красной Армии превысила 32 миллиона рублей.