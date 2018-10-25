2018-10-25T17:46:47+03:00
Происшествия

Под Курском в гараже сгорела «Приора»

Пожар произошел в Рыльске
Яна ШЕЛЕСТ
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В гараже сгорел автомобильВ гараже сгорел автомобильФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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24 октября примерно в 14:00 в Рыльске на улице Колхозной загорелся кирпичный гараж. На место ЧП выехали спасатели пожарной части № 39 Рыльского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Возгорание ликвидировали в 14:13. В результате пожара в гараже сгорели кровля и стены, а также находящийся внутри автомобиль «Лада Приора». К ликвидации пожара привлекались 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники.

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