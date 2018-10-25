Курское "Динамо" выиграло у "ТТТ" Рига"

СЕГОДНЯ 16:59 2018-10-25T16:59:02+03:00

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Брианна Стюарт, блестяще дебютировавшая в российской Премьер-лиге, первый матч в Евролиге начала в стартовой пятерке. Кроме нее с первых секунд на паркете появились Наталья Анойкина, Анна Круз, Марта Ксаргай и Соня Петрович.«Динамо» начало бодрее, попытавшись дважды «размочить» нули на табло с дальней дистанции. Но ни Ксаргай, ни Стюарт в цель не попали. MVP чемпионата мира, правда, скоро свой лицевой счет в Евролиге открыла. Стюарт сравняла счет, а затем до конца периода набрала еще 9 очков (всего 11). Благодаря поддержке остальных игроков, бело-голубые завершили четверть комфортными 23:17.

Гости контролировали ход игры, но, начиная с четвертой минуты второго периода, что-то пошло не так. После точного среднего броска Алены Кирилловой, как «отрезало». Больше пяти минут «Динамо», в том числе и признанный бомбардир Брианна Стюарт, не могло поразить кольцо. Прервать «молчание» отчасти помог тайм-аут от Лукаса Мондело. Правда, к этому моменту «ТТТ» забил 8 безответных очков и сравнял счет. Точный дальний бросок из угла Сони Петрович вроде вернул оптимизм. Но он так и остался последним результативным в первой половине, которая завершилась ничьей 30:30.

К радости латышских болельщиков «ТТТ» в начале третьей четверти рванул с места в карьер – 7:0. Бело-голубым тяжело давалось нападение. Рижанки защищались самоотверженно. Однажды получилась так, что невысокая Шейлани Педди обокрала Брианну Стюарт, убежала и забила, вернув хозяйкам ранее добытые «+7». «Динамо» организовало погоню, но все испортили игра под своим кольцом и везение хозяек. Их мячи залетали в корзину даже при фолах. 54:46 в их пользу перед заключительной четвертью.

Но постригшийся наставник «Динамо» Лукас Мондело внешне был спокоен. Он явно что-то знал. Например, то, что до середины четверти его подопечные вообще не будут фолить. Или то, что после его же тайм-аута за шесть с половиной минут до финальной сирены бело-голубые вновь выйдут вперед после «трешки» Сони Петрович. Или, наконец, то, что при счете 70:69 в свою пользу его команда грамотно отзащищается до самого конца.