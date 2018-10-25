26 октября в Курске на Моковской перекроют движение

СЕГОДНЯ 16:33 2018-10-25T16:46:12+03:00

Движение транспорта будет закрыто с 14.00 до 16.00 Фото: Из архива "КП"

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26 октября в 15.00 на территории ПОГА-1 (ул. Энгельса, 103) состоится церемония открытия памятного знака «Шоферам, погибшим в годы Великой Отечественной войны».

В администрации Курска сообщают, что с 14.00 до 16.00 будет закрыто движение автомобильного транспорта по улице Моковской - от улицы Энгельса до 1-го Моковского проезда.