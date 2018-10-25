В Курске выйдет книга-альбом с ретро-фото

СЕГОДНЯ 15:10 2018-10-25T15:10:12+03:00

Издание будет посвящено Курску и его жителям Фото: Светлана ВОЛКОВА

Будет опубликовано более 400 фотографий с видами города и портретами его жителей

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В Курске готовится к изданию книга-альбом «Остановись, мгновение! Курск и куряне на фотографиях второй половины ХIХ – начала ХХ века».

Автор издания - Игорь Михайлович Плаксин, заместитель директора по научной работе Курского областного краеведческого музея - рассматривает различные аспекты истории развития фотодела: организация работы фотоателье, секреты изготовления фотоснимков, различные виды фотосъемки – видовая, событийная, портретная, приводит перечень фотографов Курска и Курской губернии (177 имен).

В книге будет опубликовано более 400 фотографий с видами Курска и портретами его жителей. Фотоснимки сопровождаются пояснительными текстами о месте, времени и объекте съемки, фамилии фотографа, биографических сведениях запечатленных на фото курян.