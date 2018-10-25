В Курской области третьи сутки не могут найти пропавшего школьника
В Курской области продолжаются поиски 7-летнего Даниила Бирюкова. Мальчик 23 октября вышел из школы в Железногорске Курской области и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые. Одежда: темно-синяя куртка с красными рукавами, красно-синяя шапка, темные вельветовые джинсы, сине-белые кроссовки. С собой: темно-синий рюкзак с человеком-пауком, синий пакет со сменной обувью с рисунком машинки.
Поисками мальчика занимаются сотни профессионалов и волонтеровФото: ГУ МЧС России по Курской области.
К поискам ребенка подключена группировка сил и средств общей численностью порядка 350 человек и 16 единиц техники. В мероприятиях участвуют сотрудники полиции, росгвардии, спасатели, пожарные, добровольцы.
Главное управление МЧС России по Курской области обращается ко всем гостям и жителям региона: если вам что-либо известно о местонахождении ребенка, просим незамедлительно обращаться но телефонным номерам 102 или 112.