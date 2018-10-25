2018-10-25T15:03:43+03:00
Происшествия

В Курской области третьи сутки не могут найти пропавшего школьника

Всех, кто что-либо знает о Данииле Бирюкове, просят звонить 102 и 112
Светлана ВОЛКОВА
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Даниила с товарищем в последний раз запечатлела камера в магазине, куда они зашли после школыДаниила с товарищем в последний раз запечатлела камера в магазине, куда они зашли после школыФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В Курской области продолжаются поиски 7-летнего Даниила Бирюкова. Мальчик 23 октября вышел из школы в Железногорске Курской области и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые. Одежда: темно-синяя куртка с красными рукавами, красно-синяя шапка, темные вельветовые джинсы, сине-белые кроссовки. С собой: темно-синий рюкзак с человеком-пауком, синий пакет со сменной обувью с рисунком машинки.

Поисками мальчика занимаются сотни профессионалов и волонтеров Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Поисками мальчика занимаются сотни профессионалов и волонтеровФото: ГУ МЧС России по Курской области.

К поискам ребенка подключена группировка сил и средств общей численностью порядка 350 человек и 16 единиц техники. В мероприятиях участвуют сотрудники полиции, росгвардии, спасатели, пожарные, добровольцы.

Главное управление МЧС России по Курской области обращается ко всем гостям и жителям региона: если вам что-либо известно о местонахождении ребенка, просим незамедлительно обращаться но телефонным номерам 102 или 112.

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