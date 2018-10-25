2018-10-25T14:55:22+03:00
Происшествия

В Курской области нашли два боеприпаса

Снаряды пролежали в земле с военных времен
Яна ШЕЛЕСТ
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Боеприпасы изъяли и вывезли на полигонБоеприпасы изъяли и вывезли на полигонФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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24 октября сообщения об обнаружении боеприпасов военных времен поступили в «Службу спасения» сразу из двух районов Курской области. Один артиллерийский снаряд нашли в поселке Юбилейный Курского района, а второй - в урочище «Чернолесок» Щигровского района.

Приехавшие саперы опасные боеприпасы изъяли и вывезли их на полигон «Постоялые дворы» для последующего уничтожения, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

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