В Курске снова отключат свет

СЕГОДНЯ 13:52 2018-10-25T13:55:59+03:00

На электросетях будут проводиться работы Фото: Из архива "КП"

Отключения электричества запланированы во всех округах

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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 29 октября по 02 ноября с 9-00 до 16-30: на ул. Еремина.

С 29 октября по 02 ноября 2018 г с 9-00 до 15-00: на ул. Кольцова 27-33, 50-62; ул. Нижняя Луговая 71-97а, 48-92, п. Аккумулятор (старый) дома под № 1, 2, 3, 4, 5, 22,25, 26, 27, 28, 31, 32, 22а.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 29октября по 01 ноября. с 9-00 до 16-00: на ул. Л.Толстого 11; 7А; 7Б; 12; 14; 8; 10; 10А; 10Б; 9А; ул. Никитская 74; ул. Хуторская 14/9; 14; 14а; 14б; 20а; 30а; 22-30; 33-45; 51-61

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 29 октября по 02 ноября с 09-00 до 16-00: на ул. 1-я Стрелецкая д.1-91, 2-100; ул. Малая Новосёловка 3-35, 2-40; ул. 3-я Средний переулок д.3-25; ул. Ильича 15-31, 10-16; ул. переулок Жуковского 8-40.

01 ноября с 13-30 до 16-00: на ул. Цюрупы 17-91, 18-86; ул. Пушкинская 23-43, 28-46; ул. Калинина 27-43, 28-48; ул. Путейская 1-15, 2-14; ул. Орджоникидзе 1-15, 2-16.

Тел. для справок: 26-32-10