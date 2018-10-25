2018-10-25T12:33:04+03:00
Происшествия

Курянина осудили спустя семь лет

Все это время мужчина был в розыске
Ольга ДАНИЛОВА
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Преступники напали на полицейского в кафеПреступники напали на полицейского в кафеФото: УМВД России по Курской области.
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Золотухинский районный суд вынес приговор 49-летнему мужчине, который признан виновными по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей).

ЧП произошло еще 2 июля 2011 года примерно в первом часу ночи. Сотрудник полиции приехал в местечко Свобода Золотухинского района для проверки сообщения о преступлении. В поисках заявителя он зашел в летнее кафе, где обратил внимание продавца на громко звучащую в ночное время музыку.

В это время в помещение кафе вошли двое мужчин, которые обматерили полицейского и потребовали, чтобы он ушел. Понимая, что перед ними полицейский, мужчины стали бить его, и страж порядка получил закрытую черепно-мозговую травму.

В 2012 году один из них осужден к трем годам лишения свободы, которое он отбыл в исправительной колонии общего режима.

Второй нападавший семь лет был в федеральном розыске. В октябре 2018 года Золотухинский районный суд вынес приговор, и дал ему четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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