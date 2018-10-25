2018-10-25T11:01:36+03:00
Звезды

В Курске пройдет «Ночь искусств»

Вход свободный
Светлана ВОЛКОВА
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Акция - возможность бесплатно побывать в музеях, кинотеатрах, театрахАкция - возможность бесплатно побывать в музеях, кинотеатрах, театрахФото: из открытых источников
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Это ежегодная культурно-образовательная акция, которая завершает серию «культурных ночей»: «Ночь в музее», «Ночь в театре», «Библионочь», «Ночь музыки». В этом году акция состоится в воскресенье, 4 ноября. Основная ее цель - предоставить россиянам возможность бесплатно побывать в музеях, театрах, библиотеках и познакомиться с культурным наследием своем страны.

Для гостей в день Всероссийской акции «Ночь искусств» Курский кинофонд распахнет свои двери в 18.00. В это время здесь начнется экскурсия по потаенным уголкам здания, где «живут» фильмы, котором чуть менее 50 лет. История же у организации еще длиннее: кино в Курск пришло очень рано.

Первый киносеанс в нашем городе состоялся 16 мая 1897 года в городском театре (всем известный кинотеатр имени Щепкина, а сейчас КДЦ «Звездный»).

Уже в 20-е годы прошлого столетия в Курске начали формироваться небольшие фонды кино при «электротеатрах» или «биоскопах», где регулярно демонстрировались фильмы.

В 1943 году после освобождения Курска начала работать «Контора по прокату видеофильмов». Название несколько раз менялось, пока не пришло к современному: «Курскоблкиновидефонд».

В ходе экскурсии гости кинофонда познакомятся с необычными машинами - фильмоукладчиком, конвейером для транспортировки яуфов и фильмореставрационной установкой. Куряне увидят, как уживается 888 фильмокопий в фильмобазе и узнают, сколько лет самой старой ее киноленте. После экскурсии в кинозале состоится показ малоизвестных широкому зрителю советских мистических мультфильмов.

Количество мест ограничено, запись по телефону: (4712) 52-98-20.

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