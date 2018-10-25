Курян предупреждают о мошеннических сайтах-двойниках

СЕГОДНЯ 10:37 2018-10-25T10:37:20+03:00

Куряне путаются в сайтах госуслуг - где настоящий, а где мошенники Фото: Из архива КП.

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Комитет информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области предупреждает, что в интернет встречаются сайты-двойники-мошенники, использующие официальную символику государственных структур и ведомств.

Плата за услуги на таких сайтах превышает размер госпошлины, а бесплатные общедоступные сведения предлагается получить за деньги. Кроме того, оплата услуг на таких сайтах не гарантирует получение актуальных сведений и конечного результата.

Некоторые мошеннические сайты, выдававшие себя за порталы государственных услуг, предлагали пользователям пройти опросы за деньги, а также принять участие в розыгрыше денежных призов. Денежный приз никто не получил, а, вот некоторые из участников этой лотереи потеряли до 40 тысяч рублей.

За месяц подобные ресурсы посещали от 4 до 35 тысяч человек.

Чтобы не стать жертвой сайта-двойника-мошенника, следует внимательно изучить его название. Сайты с другими названиями и схожей символикой никакого отношения к ведомству, оказываемому государственные услуги, не имеют.

Надо помнить, что подтвержденная учетная запись в ЕСИА, то есть на Едином портале госуслуг, дает возможность получения широкого спектра государственных и муниципальных услуг не только на этом, но и на других сайтах.

В комитете информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области подчеркнули, что в регионе есть основной ресурс с сервисами государственных и муниципальных услуг — gosuslugi46.ru, который имеет еще и два других имени: rpgu.rkursk.ru и госуслуги46.рф.