Курян предупреждают о мошеннических сайтах-двойниках
Комитет информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области предупреждает, что в интернет встречаются сайты-двойники-мошенники, использующие официальную символику государственных структур и ведомств.
Плата за услуги на таких сайтах превышает размер госпошлины, а бесплатные общедоступные сведения предлагается получить за деньги. Кроме того, оплата услуг на таких сайтах не гарантирует получение актуальных сведений и конечного результата.
Некоторые мошеннические сайты, выдававшие себя за порталы государственных услуг, предлагали пользователям пройти опросы за деньги, а также принять участие в розыгрыше денежных призов. Денежный приз никто не получил, а, вот некоторые из участников этой лотереи потеряли до 40 тысяч рублей.
За месяц подобные ресурсы посещали от 4 до 35 тысяч человек.
Чтобы не стать жертвой сайта-двойника-мошенника, следует внимательно изучить его название. Сайты с другими названиями и схожей символикой никакого отношения к ведомству, оказываемому государственные услуги, не имеют.
Надо помнить, что подтвержденная учетная запись в ЕСИА, то есть на Едином портале госуслуг, дает возможность получения широкого спектра государственных и муниципальных услуг не только на этом, но и на других сайтах.
В комитете информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области подчеркнули, что в регионе есть основной ресурс с сервисами государственных и муниципальных услуг — gosuslugi46.ru, который имеет еще и два других имени: rpgu.rkursk.ru и госуслуги46.рф.