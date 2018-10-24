Курского полицейского обвиняют в мошенничестве и подлоге

СЕГОДНЯ 19:10 2018-10-24T19:10:43+03:00

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Щигровский межрайонным следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД МО МВД России «Щигровский». Сотрудник полиции обвиняется в мошенничестве в сфере страхования и в служебном подлоге.

В январе 2017 года обвиняемый взял у своей знакомой попользоваться автомобиль. В июле женщина потребовала вернуть ей машину. В ходе эксплуатации обвиняемым автомобиль получил повреждения в виде царапин и потертостей лакокрасочного покрытия, и иных.

Инспектор собственноручно оформил официальные документы, в которые внес заведомо ложные сведения о ДТП, якобы произошедшем 22 июля 2017 года с участием его машины и другого автомобиля, водитель которого стал виновником аварии.

После этого обвиняемый передал указанные подложные документы хозяйке машины для предоставления их в страховую компанию и получения выплаты, что женщина и сделала. Экспертиза установила, что на ремонт авто требуется 28,5 тысяч рублей.

Страховая компания обратилась в отдел собственной безопасности УМВД России по Курской области, сотрудники которого в ходе проверки установили, что дорожно-транспортного происшествия не было. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением отправлено в суд.

В региональном УМВД пояснили, что в настоящее время инспектор отстранен от исполнения служебных обязанностей. Если его вина будет доказана, он понесет наказание в соответствии с законом РФ и будет уволен из органов внутренних дел. Его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.