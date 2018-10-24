2018-10-24T18:42:24+03:00
Происшествия

Под Курском в ДТП с КамАЗом погибли две женщины

ДТП произошло в Дмитриеве
Яна ШЕЛЕСТ
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Водитель легковушки выехал на встречную полосуВодитель легковушки выехал на встречную полосуФото: УМВД России по Курской области.
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24 октября примерно в 15:45 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 ехал по улице Красной города Дмитриева со стороны улицы Октябрьской в сторону Курска.

По предварительным данным, парень не справился с управлением, выехал на «встречку», где столкнулся с КамАЗом, сообщили в региональном УМВД.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ № 26 Дмитриевского района, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. В результате ДТП погибли две женщины – пассажиры ВАЗа. Водитель легковушки и еще один пассажир получили ранения.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники. Полиция выясняет все обстоятельства и причины столкновения.

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