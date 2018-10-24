Под Курском в ДТП с КамАЗом погибли две женщины
24 октября примерно в 15:45 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 ехал по улице Красной города Дмитриева со стороны улицы Октябрьской в сторону Курска.
По предварительным данным, парень не справился с управлением, выехал на «встречку», где столкнулся с КамАЗом, сообщили в региональном УМВД.
На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ № 26 Дмитриевского района, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. В результате ДТП погибли две женщины – пассажиры ВАЗа. Водитель легковушки и еще один пассажир получили ранения.
В ликвидации последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники. Полиция выясняет все обстоятельства и причины столкновения.