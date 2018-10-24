Курян приглашают посмотреть итальянское кино

СЕГОДНЯ 14:58 2018-10-24T14:58:30+03:00

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В Курской области продолжается фестиваль итальянских фильмов. С 23 по 25 октября сеансы проходят в кинозале Курского кинофонда по адресу ул. Зеленая, дом 32. 24 октября, в 18.00 курян приглашают на просмотр двух комедий. Вторая из них начнется в 19.30.

Фильм «ПОМНИШЬ МЕНЯ?» - это изысканная сказка в жанре романтической комедии, бесхитростно, динамично и очень убедительно повествующая о ценности любви. Роберто, клептоман с богатым воображением, и Беа, страдающая от расстройства сна и провалов памяти, случайно встретились у дома своего врача. Картина была представлена во внеконкурсной программе Международного кинофестиваля (МКФ) в Риме и МКФ в Москве; получила «Серебряную ленту» Итальянского национального профсоюза кинокритиков в номинации «лучший продюсер», а также была номинирована на премию общества киножурналистов Италии (лучшая мужская роль).

Режиссер: Роландо Равелло, 2014 г., 91 мин, 12+, комедия

Ссылка на трейлер: https://pilotkino.ru/filmy/tiricordi

Фильм «ЗИМНЯЯ СКАЗКА, ИЛИ КОРОЛЕВА, ПОТЕРЯВШАЯ ИМЯ»

Южный Тироль, место действия классических сказок, выступает фоном для современной истории, наполненной волшебством простого человеческого тепла. Высоко в горах Южного Тироля жила-была Регина (в переводе с итальянского «regina» — королева), которую давно никто не называл по имени. Ее сердце превратилось в камень, а её замок, приют путников и странников, пришел в упадок. Но вот однажды необычайно сильная солнечная буря обрушивается на Землю, а у ворот закрытого отеля Регины появляется загадочный турист. Растерянный и инфантильный Вальтер решает спасти героиню от чар одиночества, и то, что могло стать лишь мимолетной встречей, становится для обоих началом зимней сказки.

В роли «Королевы» — Лучиа Машино, которая за эту роль была признана лучшей актрисой года на Gallio Film Festival и Grande Cinema Italiano — Mirto d’Oro.

Ссылка на трейлер

Режиссер: Катерина Кароне, 2016г, 90 мин., 12+, романтическая комедия

https://pilotkino.ru/filmy/zimniaya-skazka

Перевод: профессиональный, дублированный.

Сеансы в 18:00, по два фильма подряд.

Стоимость билета 50 рублей.

Число мест ограничено, бронировать места по телефону (4712) 52-98-20, а также через аккаунт администратора «Кинофонд-Курск Хорошее-Кино» в социальной сети ВК.