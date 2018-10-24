2018-10-24T14:54:28+03:00
Происшествия

В Курске задержали брянского вора

Мужчина приезжал в наш регион снимать деньги с чужой кредитки
Ольга ДАНИЛОВА
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Информацию о преступлении курские оперативники передали коллегамИнформацию о преступлении курские оперативники передали коллегамФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сотрудники Сеймского отдела полиции установили подозреваемого в краже денег с банковской карты, принадлежащей жителю Брянской области. Кредитка вместе с портмоне была похищена в конце сентября, но никаких денежных операций по ней не совершалось. Уже позже в октябре более пяти тысяч рублей были сняты в Курске. Как выяснилось, подозреваемый специально не обналичивал деньги в городе, где похитил карту, надеясь таким образом не попасть в поле зрения правоохранителей. Для этого снять средства решил в Курске, куда иногда приезжал.

Оперативники установили личность мужчины, определили маршрут его передвижения и задержали в Курске. Информация передали брянским оперативникам. Против мужчины завели уголовное дело.

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