Курянин воровал у соседей, пока тех не было дома

СЕГОДНЯ 14:50 2018-10-24T14:50:04+03:00

Задержанный уже во всем сознался Фото: УМВД России по Курской области.

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В Касторенском районе задержали подозреваемого в двух кражах, совершенных из домов местных жителей. 18-летний молодой человек забирался в квартиры через открытые балконы на первом этаже. Все кражи совершал днем, когда хозяев не было дома. Его интересовали наличные деньги. В первом случае он похитил 10 тысяч рублей. Оставшись довольным полученной суммой, парень решился на еще одну кражу. Но во второй раз ему удалось найти только две тысячи рублей.

Хозяева, вернувшись домой, не сразу обнаруживали пропажу, поэтому заявления о краже подавали спустя время.

Сотрудники уголовного розыска, получив оперативную информацию, выяснили, что к хищениям причастен житель квартиры этого же дома. Он сознался в содеянном и обязался возместить ущерб. Проводится проверка, после которой решится вопрос о возбуждении против молодого человека уголовного дела.