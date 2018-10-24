В Курске сотрудники Росгвардии задержали похитителя велосипеда

СЕГОДНЯ 14:33 2018-10-24T14:33:28+03:00

Для этого им понадобилось всего десять минут

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В Железнодорожном округе Курска группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам задержала подозреваемого в краже велосипеда.

Гвардейцы получили сообщение о том, что около магазина на улице Союзной украли велосипед «Стелс». Полиция подробно описала велосипед. Объезжая территорию, сотрудники Росгвардии увидели мужчину на велосипеде, который точно подходил под описание.

При виде патрульного автомобиля курянин хотел скрыться, но в ходе преследования был задержан. Подозреваемого передали сотрудникам полиции. Оказалось, 32-летний курянин уже ранее был судим и к тому же находится в розыске за кражу.