2018-10-24T13:30:42+03:00
Спорт

Курская рапиристка выиграла серебро на международном турнире

Соревнования проходили в Москве
Яна ШЕЛЕСТ
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В соревнованиях приняли участие 150 спортсменовВ соревнованиях приняли участие 150 спортсменов
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В Москве прошел международный турнир по фехтованию, посвященный памяти заслуженного мастера спорта России Сергея Шарикова. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов.

Курская рапиристка Валерия Рассолова взяла серебро. В борьбе за золото курянка уступила москвичке Ксении Глебовой. Бронзу завоевал еще один курский спортсмен - Темур Алоян. В полуфинале он обыграл Егора Баранникова из Башкортостана.

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