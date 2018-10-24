Курская рапиристка выиграла серебро на международном турнире
Соревнования проходили в Москве
В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов
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В Москве прошел международный турнир по фехтованию, посвященный памяти заслуженного мастера спорта России Сергея Шарикова. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов.
Курская рапиристка Валерия Рассолова взяла серебро. В борьбе за золото курянка уступила москвичке Ксении Глебовой. Бронзу завоевал еще один курский спортсмен - Темур Алоян. В полуфинале он обыграл Егора Баранникова из Башкортостана.