Курские спасатели вызволили из огня мужчину
24 октября в 05:25 в четырехэтажном доме в Курске на улице Резиновой загорелась однокомнатная квартира. На место ЧП приехали пожарные-спасатели ПСЧ № 6 города Курска, сотрудники полиции и медики скорой помощи. Возгорание оперативно потушили.
Звеном газодымозащитной службы был спасен хозяин квартиры, в которой и произошло загорание. 45-летнего мужчину с ожогами и отравлением угарным газом доставили в больницу. В квартире сгорели личные вещи, закопчены стены и потолок на всей площади. Причина пожара устанавливается.
23 октября вечером в селе Троицкое Железногорского района загорелся жилой дом. В огне погиб 59-летний хозяин. Его обгоревшее тело спасатели нашли на пепелище.