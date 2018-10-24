2018-10-24T12:12:55+03:00
Происшествия

Курские спасатели вызволили из огня мужчину

Пожар произошел 24 октября в Курске на улице Резиновой
Яна ШЕЛЕСТ
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45-летнего мужчину с ожогами и отравлением угарным газом доставили в больницу45-летнего мужчину с ожогами и отравлением угарным газом доставили в больницуФото: Из архива "КП"
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24 октября в 05:25 в четырехэтажном доме в Курске на улице Резиновой загорелась однокомнатная квартира. На место ЧП приехали пожарные-спасатели ПСЧ № 6 города Курска, сотрудники полиции и медики скорой помощи. Возгорание оперативно потушили.

Звеном газодымозащитной службы был спасен хозяин квартиры, в которой и произошло загорание. 45-летнего мужчину с ожогами и отравлением угарным газом доставили в больницу. В квартире сгорели личные вещи, закопчены стены и потолок на всей площади. Причина пожара устанавливается.

23 октября вечером в селе Троицкое Железногорского района загорелся жилой дом. В огне погиб 59-летний хозяин. Его обгоревшее тело спасатели нашли на пепелище.

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