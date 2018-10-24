2018-10-24T11:47:03+03:00
Происшествия

В Курской области ищут пропавшего мальчика

В поиске принимают участие около 270 человек
Яна ШЕЛЕСТ
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По факту исчезновения ребенка возбудили уголовное делоПо факту исчезновения ребенка возбудили уголовное делоФото: Из архива "КП"
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Как сообщалось ранее, в Железногорске пропал семилетний Даниил Бирюков. В поиске принимают участие сотрудники Следственного комитета по Курской области, отдела полиции «Железногорский», Росгвардии, поискового отряда «Лиза Алерт» и добровольцы. Всего в поисковых мероприятиях участвуют около 270 человек.

23 октября Даниил пошел в школу. После окончания занятий он вместе с одноклассниками вышел из учебного заведения. С одним из друзей он пошел в магазин, расположенный примерно в 250 метрах от учебного заведения, где купил сухарики и печенье. Мальчишки съели по пути приобретенные продукты и разошлись. Каждый пошел в сторону своего дома. Больше о месте нахождении Даниила ничего неизвестно, домой он не пришел.

С одним из друзей Даниил пошел в магазин Фото: УМВД России по Курской области.

С одним из друзей Даниил пошел в магазинФото: УМВД России по Курской области.

По факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ – «Убийство». Следственный комитет обратился к гражданам:

— Если кому что-либо известно о местонахождении мальчика или обстоятельствах его исчезновения, обращайтесь по телефонам: 8 (4712) 70-36-57, 70-06-17 или 02.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» обращается к водителям:

— СРОЧНО требуются записи с ваших видеорегистраторов со всего города Железногорск за 23 октября 2018 г. промежуток времени с 13-00 до 20-00. Просим вас связаться с нами по телефону горячей линии 8-800-700-5452.

— ОСОБЕННО ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ всем, кто проезжал на машине во 2-ом микрорайоне города 23 октября 2018 г. в промежуток времени с 13 до 20 и может предоставить видеозаписи с регистратора просим позвонить на нашу горячую линию 8-800-700-5452.

Ранее «КП» рассказывала об исчезновении 15-летнего жителя села Плехово Суджанского района. 1 февраля 2018 года примерно в 20.00 парень поругался со своей матерью и уехал из дома на велосипеде в неизвестном направлении. Через некоторое время велосипед был обнаружен в километре от дома на проселочной дороге между селами Плехово и Гуево Суджанского района. По факту исчезновения подростка возбуждено уголовное дело.

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