2018-10-24T10:23:30+03:00
Происшествия

Под Курском в огне погиб 59-летний мужчина

Пожар произошел в селе Троицкое Железногорского района
Яна ШЕЛЕСТ
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Дом сгорел полностьюДом сгорел полностьюФото: Из архива "КП"
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Жилой дом в селе Троицкое Железногорского района загорелся 23 октября примерно в 19:50. На место происшествия выехали пожарные двух пожарно-спасательных частей Железногорского района, полиция и скорая помощь.

К приезду спасателей деревянный, обложенный кирпичом дом горел открытым пламенем. Пожар удалось локализовать в 20:15. В 20:19 огонь потушили.

В результате пожара дом размером 5х10 метров сгорел полностью, в нем обрушилась кровля. Спасатели долго искали хозяина дома. Обгоревшее тело 59-летнего мужчины нашли на пепелище.

В ликвидации пожара принимали участие 12 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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