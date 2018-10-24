Под Курском в огне погиб 59-летний мужчина

СЕГОДНЯ 10:19 2018-10-24T10:23:30+03:00

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Жилой дом в селе Троицкое Железногорского района загорелся 23 октября примерно в 19:50. На место происшествия выехали пожарные двух пожарно-спасательных частей Железногорского района, полиция и скорая помощь.

К приезду спасателей деревянный, обложенный кирпичом дом горел открытым пламенем. Пожар удалось локализовать в 20:15. В 20:19 огонь потушили.

В результате пожара дом размером 5х10 метров сгорел полностью, в нем обрушилась кровля. Спасатели долго искали хозяина дома. Обгоревшее тело 59-летнего мужчины нашли на пепелище.

В ликвидации пожара принимали участие 12 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.