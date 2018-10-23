Курской школе присвоят имя героя

СЕГОДНЯ 16:52 2018-10-23T16:52:44+03:00

Курянин героически погиб в сентябре 2017 года Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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24 октября в школе № 47 города Курска состоится митинг, посвященный присвоению учебному заведению почетного имени Сергея Широбокова, сообщает городская администрация.

Старший прапорщик Сергей Широбоков - выпускник 47-й школы. Курянин героически погиб в сентябре 2017 года при выполнении воинского долга по защите государственной границы. Посмертно награжден орденом Мужества.

В июне 2018 года администрация и педколлектив школы № 47 при поддержке Пограничного управления ФСБ России по Курской области обратились в комитет образования города Курска с ходатайством о присвоении школе имени Сергея Викторовича Широбокова. Инициативу поддержали в администрации города Курска.