Курский кукольный театр открывает 75-й сезон

СЕГОДНЯ 15:53 2018-10-23T15:54:05+03:00

В этом красочном спектакле все как у Андерсена, только немножко по-другому

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28 октября в 13:00 в Курском государственном театре кукол состоится открытие 75-го театрального сезона. Юных курян приглашают на музыкальную сказку «Дюймовочка». Это один из спектаклей-долгожителей театра кукол - премьера его состоялась в 2004 году. Продолжительность спектакля 1 час 15 минут.

В этом красочном спектакле все как у Андерсена, только немножко по-другому. Дюймовочка верит в чудо и находит свое счастье в далекой стране эльфов. А еще ей очень хочется, чтобы и мама была такой же счастливой, чтобы она дождалась своего принца, который обязательно вернется, потому что в сказках случаются самые невероятные чудеса.

Спектакль сразу получил признание публики и профессионалов: на Международном фестивале театров кукол «Белгородская забава» в 2005 году «Дюймовочку» наградили дипломом «За лучшую сценографию и куклы», в 2006-м отмечен Премией Центрального федерального округа в области литературы и искусства в номинации «За произведения для детей и юношества и творчество молодых».

Курский государственный Театр Кукол был создан в годы Великой Отечественной войны. В театре работают заслуженные артисты России Людмила Марголина, Наталия Бугаева, Галина Сурженко, лауреаты театральной премии имени А. П. Буренко Елена Печкуренко, Игорь Семяновский, Вадим Козлов, опытные мастера Сергей Рякин, Юрий Лисняк, Димитрий Добролюбов. Главный режиссер театра - заслуженный деятель искусств РФ Валерий Бугаев.

Театр постоянно осваивает новую, разнообразную драматургию, ищет новые формы работы со зрителем, стремится быть современным и регулярно успешно представляет свое искусство на региональных и международных фестивалях.