2018-10-23T15:21:51+03:00
Общество

В Курской области снизилось количество пострадавших от «паленого» алкоголя

Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор
Яна ШЕЛЕСТ
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В этом году некачественной спиртосодержащей продукцией отравились 657 человекВ этом году некачественной спиртосодержащей продукцией отравились 657 человекФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В период с 1 января по 15 октября 2018 года в Курской области некачественной спиртосодержащей продукцией отравились 657 человек, что ниже уровня аналогичного периода 2017 года на 42,8%. Количество летальных исходов снизилось на 38,3%.

С 2016 года по настоящий день сотрудники регионального Роспотребнадзора провели 974 проверки. Пресекли реализацию 92 партий спиртосодержащей продукции, в том числе 26 партий - в 2018 году.

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