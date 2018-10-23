В Курской области снизилось количество пострадавших от «паленого» алкоголя

СЕГОДНЯ 15:21 2018-10-23T15:21:51+03:00

В этом году некачественной спиртосодержащей продукцией отравились 657 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Изменить размер текста: A A

В период с 1 января по 15 октября 2018 года в Курской области некачественной спиртосодержащей продукцией отравились 657 человек, что ниже уровня аналогичного периода 2017 года на 42,8%. Количество летальных исходов снизилось на 38,3%.

С 2016 года по настоящий день сотрудники регионального Роспотребнадзора провели 974 проверки. Пресекли реализацию 92 партий спиртосодержащей продукции, в том числе 26 партий - в 2018 году.