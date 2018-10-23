Курская полиция ищет мужчину, скрывшегося от следствия

СЕГОДНЯ 14:59 2018-10-23T14:59:07+03:00

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Курская полиция разыскивает скрывшегося от органов внутренних дел Лагутина Михаила Владимировича, 1970 года рождения. Мужчина подозревается в кражах из дач и частных домовладений. После возбуждения уголовного дела и начала следственных действий злоумышленник скрылся. Подозреваемый мог направиться в любой район области и устроиться разнорабочим в подсобные хозяйства.

Мужчине на вид 45-50 лет, худощавого телосложения, рост 170 см, волосы короткие светлые. Все, кто располагает информацией о его месте нахождении, возможном маршруте передвижения, могут сообщать об этом круглосуточно по телефону 02, с мобильного 102 или в любой отдел полиции.