2018-10-23T14:59:07+03:00
Происшествия

Курская полиция ищет мужчину, скрывшегося от следствия

Курянин подозревается в кражах
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Подозреваемый мог направиться в любой район областиПодозреваемый мог направиться в любой район областиФото: УМВД России по Курской области.
Изменить размер текста:

Курская полиция разыскивает скрывшегося от органов внутренних дел Лагутина Михаила Владимировича, 1970 года рождения. Мужчина подозревается в кражах из дач и частных домовладений. После возбуждения уголовного дела и начала следственных действий злоумышленник скрылся. Подозреваемый мог направиться в любой район области и устроиться разнорабочим в подсобные хозяйства.

Мужчине на вид 45-50 лет, худощавого телосложения, рост 170 см, волосы короткие светлые. Все, кто располагает информацией о его месте нахождении, возможном маршруте передвижения, могут сообщать об этом круглосуточно по телефону 02, с мобильного 102 или в любой отдел полиции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Курском в поле сгорел комбайн
Курянин погасил крупный банковский долг
У 93-летней курянки мошенница похитила сто тысяч рублей
Роман Старовойт отправился в Суджанский район
В Курске водитель сбил 86-летнего пешехода и скрылся
Под Курском ВАЗ столкнулся с трактором
В Курске прошли тренировочные сборы водолазов
В Курске на улице Конорева нашли гранату
Экс-сотрудницы Курской таможни осуждены за покушение на мошенничество
В Курской области за выходные поймали пять пьяных за рулем
В Курске прошла «санитарная пятница»
Курские полицейские нашли подозреваемых в поджоге
Под Курском пьяный водитель повозки наехал на женщину
В Курске ребенку-инвалиду не хватило льготных лекарств
В Воронеже состоялся конкурс «Лучший по профессии» среди подразделений кассы и инкассации Сбербанка